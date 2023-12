Analisi tattica Genoa-Inter 1-1 | Inzaghi annullato tarda né cambia

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 dicembre 2023)di, terminata 1-1 con uno sporco botta e risposta a fine primo tempo.non sfrutta al meglio la (limitata?) panchina a disposizione e torna a Milano con un punto, che sarebbero dovuti essere tre. Il modo peggiore per chiudere l’ottimo 2023. Di seguito la breve, a caldo, della partita giocata dall’diin Serie A PREPARAZIONE – A Genova si presenta la stessa squadra vittoriosa vista contro il Lecce a San Siro. La scelta di Simoneè un copia-incolla senza alcuna modifica. Può sembrare una mossa scontata ma sicuramente non si rivela azzeccata. Un’mai vista così in difficoltà in stagione (e forse in tutto il 2023…). Merito del ...