Amdos | un anno di successo per la prevenzione

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 1 minutoAmos Partenio chiude conun altrodiin rosa e lo fa nel comune di Roccarainola (NA). Nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre 2023, presso la scuola dell’infanzia nella frazione Sasso, sono state circa un centinaio le persone che si sono sottoposte alle visite gratuite effettuate dagli specialisti. Oltre al senologo Carlo Iannace, hpartecipato l’ecografista Michele Capozzi, l’audioprotesista Davide Fusco e la nutrizionista Pasqualina Miele. Ai medici vi ringraziamenti dell’associazione per il loro straordinario operato sul territorio, unitamente a quelli per l’amministrazione comunale di Roccarainola e per il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo, per l’ospitalità. Un ringraziamento speciale all’associazione “L’Incontro” di ...