Amarezza di fine anno | nel discorso di Mattarella più silenzi che richiami

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 30 dicembre 2023) Non sarà unfacile. Per il presidente della Repubblica, Sergio, il tradizionaledisarà amaro. Non tanto per quel che dirà, ma soprattutto per ciò che non potrà dire. Per la prima volta il capo dello Stato si troverà a parlare agli italiani sapendo che il suo ruolo potrebbe essere ridimensionato dalla riforma costituzionale che punta a introdurre il premierato. Non ne parlerà neldel 31 dicembre, probabilmente non farà alcun riferimento esplicito. Non può farlo, in fondo: la prassi vuole che il presidente della Repubblica non intervenga su ciò che fa il Parlamento. Non nel merito almeno. Certo, daci si attende un richiamo alla Costituzione. Di cui è garante e che da sempre ritiene essere “la nostra bussola”. ...