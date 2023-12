Amadeus conferma il divorzio da Lucio Presta | “Lui sa i motivi”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tutto vero: è giunto al termine il sodalizio artistico, che andava avanti ormai da svariati anni, tra. Il conduttore Rai hato la notizia trapelata negli ultimi giorni durante la conferenza stampa di presentazione de L’anno che verrà, il consueto appuntamento televisivo che chiude l’anno in corso su Rai1. Perchéhanno litigato “I rapporti si sono chiusi.sa i. Guardiamo al futuro, i problemi nostri li abbiamo affrontati insieme, non sono abituato a dirli in conferenza stampa, non sarebbe rispettoso”, ha rivelatoai giornalisti, preferendo non svelare ulteriori dettagli sulla vicenda. L’agente di spettacolo, ad oggi il più ...

(Adnkronos) – ”L’ esclusione di Al Bano da Sanremo 2024 per me non va vista in maniera negativa. Penso che Amadeus abbia deciso di non farlo ... (giornaledellumbria)

lo ribadisce, escludendo i rumors che davano la possibile presenza del cantautore romano, ...debba essere in gara e che le canzoni in gara sono la parte più importante del Festival -...lo ribadisce, escludendo i rumors che davano la possibile presenza del cantautore romano, ...debba essere in gara e che le canzoni in gara sono la parte più importante del Festival -...Ne sono testimone per come sono stato accolto". Lo ha detto Amadeus, conduttore del Capodanno Rai 'L'anno che verrà' a Crotone, nel corso della conferenza stampa di presentazione dello spettacolo che ...Amadeus ha presentato oggi in conferenza stampa L'anno che ... debba essere in gara e che le canzoni in gara sono la parte più importante del Festival - conferma il direttore artistico e conduttore di ...