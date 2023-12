Altro che mito dello champagne 9 italiani su 10 brindano a spumante

Leggi su agi

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - Le feste di fine anno fanno registrare il massimo di domandaitaliano con circa 95 milioni di bottiglie distappati solo in Italia, tra Natale e Capodanno, con una vittoria netta rispetto alle 6 milioni di bottiglie di bollicine straniere come lo. È quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che quasi 9su 10 (89%) non rinunciano a fare un brindisi Made in Italy a fine anno secondo l'indagine fatta dall'Istituto Ixè. La maggioranza dei connazionali brinda nelle proprie città ma quasi 6 milioni dihanno scelto di andare in vacanza con un deciso orientamento a rimanere in Italia, scelta quest'anno come meta dal 75% dei vacanzieri, secondo Coldiretti/Ixè. A guidare la classifica delle produzioni nazionali è il Prosecco con ...