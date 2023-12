Allarme sextortion su minori | boom di siti terroristi oscurati | il rapporto 2023 della polizia postale

Leggi su open.online

(Di sabato 30 dicembre 2023) Cresce in modo esponenziale il numero diweb bloccati in attività di antiterrorismo online. Sono stati 178mila quelli oggetto di approfondimento investigativo e tra questi 2.600 sono statiperché caratterizzati da un contenuto illecito. Si tratta di un numero sette volte maggiore rispetto a quello registrato lo scorso anno (2022), quando erano stati “solo” 321. È questo il quadro preoccupante tracciato dai datie dei centri operativi di sicurezza cibernetica in merito al contrasto al fenomeno del cyberterrorismo e in generale dell’estremismo in rete. Secondo quanto riferito dalla, il monitoraggio ha evidenziato un degrado qualitativo nella diffusione di contenuti jihadisti. Declino determinato dalla scomparsa del ...