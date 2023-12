Allaccia le cinture e tieniti pronto ad affrontare altri 12 mesi all' insegna di una tecnologia in rapida evoluzione

Leggi su gqitalia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Abbiamo iniziato il 2023 con una novità tech, nata da un mese, chiamata ChatGPT e il problema di come sarebbe stato Twitter dopo che Elon Musk ha licenziato più dell'80% dei dipendenti ereditati quando ha comprato il social network dell'uccellino alla modica cifra di 44 miliardi di dollari. L'anno si è concluso con la società promotrice di ChatGPT che ha rischiato di fallire e la scomparsa di Twitter costretto a zoppicare sotto forma di una piattaforma ribattezzata X. OpenAi - ChatGPT- Photo Illustration NurPhoto/Getty ImagesIn ogni caso, l'anno che sta per chiudersi è stato solo il riscaldamento per alcuni dei folli sviluppi tecnologici previsti nei prossimi 12. Che impatto avrà il tech sulla nostra vita? Abbiamo chiesto agli esperti le loro previsioni su quanto accadrà nel 2024. Non sarà possibile fuggire dall'IA L'Intelligenza artificiale è diventata una realtà ...