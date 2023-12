Alessandro Borghese | il menù di Capodanno | prezzo e cosa comprende

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 dicembre 2023) Manca poco per il cenone di2024. Vi abbiamo scritto in un precedente articolooffre ai clienti Antonino Cannavacciuolo, ora si è scoperto invece tutto susi mangia e quanto costa non è affatto un mistero e il cibo che si degusterà è da far brillare gli occhi. Non tutti se lo possono permettere, però chi andrà nei suoi locali non resterà deluso. Il cenone didiè davvero molto interessante. Quanto costa è stato svelato dai suoi ristoranti e riportato dal sito Leggo. Le sue attività commerciali sono situate a Milano e Venezia e sui social l’evento dell’ultimo giorno del 2023 è stato intitolato Ale In Loveland – Love is in the new Year!. E vediamo...