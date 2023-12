Al ministro Piantedosi la cittadinanza onoraria di Avellino

Leggi su lopinionista

(Di sabato 30 dicembre 2023)– Ildell’Interno Matteocittadino onorario di, la provincia di cui è originario. Su proposta del sindaco, Gianluca Festa, la giunta ha deliberato il conferimento dellaal capo del Viminale, che sarà ratificato in consiglio comunale. L’approvazione dell’atto di giunta, si legge in una nota, “premia l’alto valore dimostrato dall’uomo delle istituzioni originario di Pietrastornina” e “arriva mentre da Roma rimbalza la notizia di una possibile tappa irpina, proprio su iniziativa di, del G7 dell’Interno, incentrato sui dossier più scottanti dell’agenda internazionale. Segnatamente a Mirabella Eclano”. “Abbiamo approvato la delibera di giunta per il conferimento della...