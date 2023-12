Al Milan basta Pulisic Sassuolo battuto 1-0

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - Reduce dal mezzo passo falso in casa della Salernitana, iltorna subito a vincere tra le mura amiche battendo ile salutando il 2023 nel migliore dei modi, seppur con qualche difficoltà. A San Siro finisce 1-0 grazie alla fiammata dinel corso del secondo tempo: la squadra di Pioli si riprende cosi' il terzo posto solitario della classifica portandosi momentaneamente a -4 dalla Juve seconda, mentre gli uomini di Dionisi rimediano il quarto ko nelle ultime cinque uscite, scivolando pericolosamente a sole due lunghezze di distanza dalla zona retrocessione. 2023 signed off with a W ??##SempreBrought to you by @Acqua Lete pic.twitter.com/2zlxPgwC0N — AC(@ac) December 30, 2023 I rossoneri ...

Alla mezzora altro gol annullato al Milan per fuorigioco, questa volta a Leao. Il Milan spinge con forza ma non riesce a trovare il varco giusto nell'attenta difesa del Sassuolo. I neroverdi dal ...Pagelle, voti e tabellino di Milan - Sassuolo, match valevole per la diciottesima giornata del massimo campionato italiano Al Milan un gol di Pulisic per portare a casa la vittoria contro il Sassuolo, in un match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Bennacer (LaPresse) - Calciomercato.it Dopo un primo tempo ...Leao in serata-no, la decide l'americano su assist di Pulisic. Pioli respira e stacca il quinto posto sfruttando la sconfitta del Bologna ...