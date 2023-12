Al Campus Manzoni arriva il Liceo Sportivo | un ponte tra sport e cultura

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 30 dicembre 2023) Caserta. Ilchiude il 2023 festeggiando un traguardo significativo: il piano dell’ offerta formativa promosso dall’ assessore Fortini, ha segnato l’introduzione delScientifico(LISS), conferma tangibile dell’impegno costante dell’Istituto nell’eccellenza della pratica educativa eiva. Da anni punto di riferimento per il territorio, ilnon solo ha promosso numerose attivitàive, dai tornei di basket under 12 ai campionati di pallavolo under 18, ma ha sempre organizzato eventi significativi come settimana bianca (invernali), settimana azzurra (acquatici) e settimana verde (all’aria aperta). Inoltre, ha dimostrato ...