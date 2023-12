AIR Campania prima per vendita di biglietti su app | +47% sul 2022

AIR Campania a sostegno della campagna per diffondere il 1522 , il numero antiviolenza e stalking. Domani, 25 novembre, in occasione della giornata ... (247.libero)

, azienda di trasporto pubblico su gomma, è prima su scala regionale per vendita di titoli di viaggio digitali. A certificarlo i dati rilasciati da UnicoCampania, il Consorzio che riunisce ...Avellino ., azienda di trasporto pubblico su gomma, è prima su scala regionale per vendita di titoli di viaggio digitali. A certificarlo i dati rilasciati da UnicoCampania, il Consorzio che riunisce ...Sono 40 gli artisti di strada che hanno partecipato a Camposano, in provincia di Napoli, al Buskers Festival promosso dall'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco Barbato. (ANSA) ...14:24:37 AIR Campania, azienda di trasporto pubblico su gomma, è prima su scala regionale per vendita di titoli di viaggio digitali. A certificarlo i dati rilasciati da UnicoCampania, il Consorzio che ...