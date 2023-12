Agrigento | ritrovata la coppia di fidanzatini scomparsa il 26 dicembre**

...per una battuta di pesca davanti il mare di San Leone adall'alba dell'8 dicembre. Solo che non è mai rientrato in porto. La moglie ha lanciato l'allarme e fino ad ora è stata...È stata individuata la piccola barca del pescatore scomparso in mare al largo di San Leone, ad. La capitaneria di porto l'ha trovata semiribaltata, impigliata tra alcune reti di pesca, e ha recuperato anche un giubbotto e un paio di stivali che apparterrebbero all'uomo. E così si teme ...(Adnkronos) – E' stata ritrovata ad Agrigento, come apprende l'Adnkronos, la coppia di fidanzatini di 15 e 16 anni scomparsa il giorno di Santo Stefano da Favara e Agrigento, dove i due vivevano. Semb ...C'è grande apprensione in questi giorni a Favara, in provincia di Agrigento, dove due adolescenti sono scomparsi dalla sera del 26 dicembre. Si tratta di due fidanzatini, un ragazzo e una ragazza, lui ...