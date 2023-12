Agrigento | ritrovata la coppia di fidanzatini scomparsa

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pubblicato il 30 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – E' stataad, come apprende l'Adnkronos, ladidi 15 e 16 anniil giorno di Santo Stefano da Favara e, dove i due vivevano. Sembra che i due ragazzini fossero ospiti di un parente. Del caso si occupa la Procura dei minori di Palermo. Stanno bene e stanno facendo ritorno a casa. — [email protected] (Web Info)

