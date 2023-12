Ag Dragusin | “Via dal Genoa solo per le top italiane | Inter o Milan | anche la Premier”

"Poco fa mi ha detto che era già in palestra ad allenarsi": nessuna pausa per Radu, autore del gol che ieri sera ha fermato l'Inter a Marassi, come spiega il suo procuratore ...lo portino". ...... ha parlato in conferenza stampa del futuro del difensore RaduAlberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa del futuro del difensore Radu. PAROLE - "...Sulla partita di ieri: "Sono tanto contento. Sono contento di lui da quando ha 16 anni. Lo dicevo a tutto il mondo: 'questo sarà un campione'. Ed in Romania non mi… Leggi ...Radu Dragusin, autore della rete che ha permesso al Genoa di strappare un altro punto contro l'Inter, ha attirato a sé le attenzioni di molte squadre.