Aeroporto di Fiumicino | il bilancio di un anno di contrasto a Ncc e taxi abusivi

(Di sabato 30 dicembre 2023), 30 dicembre 2023 – 1300 controlli ad operatori del settore del trasporto pubblico, non di linea; 300 sanzioni amministrative contestate per violazioni all’ordinanza Enac 10/2017, per un importo complessivo di circa 620.000 euro; 120 ordini di allontanamento per 48 ore dall’, con conseguente sanzione amministrativa ammontante in totale a 12.000 euro; 100 contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni di norme specifiche per un totale di 20.000 Euro; 3 operatori del settore denunciati in stato di libertà per indebita percezione del reddito di cittadinanza. E’ ildi undi attività di monitoraggio e, eseguita mediante mirati servizi di controllo, dei Carabinieri della Stazione di, volta a reprimere le ...