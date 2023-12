ADL vuole colmare il vuoto lasciato da Elmas | “Arriverà un calciatore forte come lui”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Scopri le mosse di De Laurentiis nel calciomercato Napoli dopo la cessione di. Samardzic pronto a brillare nel centrocampo azzurro. Il Napoli si prepara a un cambio importante nel suo centrocampo dopo la cessione dial Lipsia per una cifra considerevole di venticinque milioni di euro. La decisione di cedere ilè stata supportata anche dall’allenatore Walter Mazzarri, che ha sottolineato in conferenza stampa che “chi ha la faccia triste perché gioca poco è meglio che vada via.” Il centrocampista macedone, pilastro della squadra nella stagione precedente in cui il Napoli ha conquistato lo scudetto, ha visto diminuire il suo minutaggio in questa nuova annata calcistica. Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato ailda ...

a Mazzarri. 'Togliti! Ci vado io ad assumermi le responsabilità per gli errori fatti da giugno in avanti. Garcia e te compreso'. Fatto! Prendere un perdente che aveva studiato al CEPU è stato il ...Qualche svincolato… ' Ciro: si, vabbuò, se ashpettiamo l'occasione propizia alla manera vuostra potimm pure farci vecchi assaje: ' ciun difensore, un centrocampista e un attaccante..Aurelio, ora rimontala, titola il fondo del Corriere dello Sport raccontando del finale 2023 che non è stato dei migliori, ma l'anno resterà nella storia di generazione in generazione anche se la ...