Addio all' ex pilota Gil de Ferran | leggenda dell' Indy Car

Non è solo un addio al partito che lui stesso ha fondato, ma sembra proprio un ritiro d alla politica quello di Gianluigi Paragone . In una lunga ... (open.online)

... discutono anche di tecnologia (78 milioni) con un occhio attento'Intelligenza artificiale ... segno che il suoalla Rai ha generato molte conversazioni. Fedez 'batte' invece Chiara Ferragni: ...... ma anche l'di Matilde Frigerio volata in Giappone proprio sotto consiglio della nemica in ... Conosciamo meglio Emanuele Turetta , l'attore che presta il volto'affascinante Crespi. Il Paradiso ...L’auto si è fermata all’ingresso dei box, senza alcun incidente: de Ferran è stato prontamente trasportato in ospedale dove però non c’è stato nulla da fare. Questa la nota della scuderia McLaren in ...Si occupa di tutti i principali fatti di mafia e di terrorismo in Italia e all’estero di quegli anni. Diventa poi vice direttore con Sergio Zavoli al Mattino di Napoli. Con Sergio Zavoli Paolo Graldi ...