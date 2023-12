Addio 2023 | dall’opposizione incapace di proposte un anno di polemiche sterili e di fuffa mediatica

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dacci oggi la nostra polemica quotidiana. Tra risse verbali, botta e risposta in Aula e sui social non si può dire che ildella politica italiana sia stato noioso. Ma l’opposizione ha animato per lo più, aggrappandosi ora a una parola ora alla fermata di un treno,die inchiodata a sondaggi sempre meno lusinghieri. Ecco l’elenco delleutilizzate contro il governo Meloni e la sua maggioranza da una sinistra capace solo di continuo strillonaggio. Il Pd sta con Cospito ma non si può dire… La macchina del tempo ci riporta al 31 gennaio, quando nell’Aula di Montecitorio scoppia la prima grande bufera politica di questo pazzo. Durante l’esame del progetto di legge per istituire la Commissione Antimafia, Giovanni ...