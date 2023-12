Addetto a gestione ordini

(Di sabato 30 dicembre 2023) INSERITO DA: Adecco Italia Spa – IL GIORNO: 30/11/2023 SETTORE: AltroSEDE DI LAVORO: Perugia Adecco filiale di Perugia ricerca, per azienda operante nel settore metalmeccanico, la figura di . Si richiede una buona conoscenza dell’utilizzo del pc e esperienza pregressa nella mansione. Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di inserimento diretto. Responsabilità: La risorsa si occuperà delladel contatto con i clienti, inserimento ed evasione degli. Categoria Professionale: Magazzino / Logistica / Trasporti Settore: INDUSTRIA METALMECCANICA Città: Perugia (Perugia) Istruzione: Diploma / Accademia Competenze richieste: Segreteria – InserimentoAltro –deglidi Lavoro Disponibilità oraria: Full Time CANDIDATI PER ...

