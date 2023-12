Acireale | scontro frontale nella notte | morta una 18enne

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – Una ragazza di 18 anni èin unoavvenuto sulla strada statale 114 all’altezza di, nel Catanese. La giovane è deceduta sul colpo. Gli altri passeggeri sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Comando Compagnia di. Si indaga per ricostruire la dinamica dell’incidentele. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

La giovane è deceduta sul colpo. Gli altri passeggeri sono feriti Una ragazza di 18 anni è morta nella notte in uno scontro frontale avvenuto sulla ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Una ragazza di 18 anni è morta nella notte in uno scontro frontale avvenuto sulla strada statale 114 all'altezza di Acireale , nel ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Una ragazza di 18 anni è morta nella notte in uno scontro frontale avvenuto sulla strada statale 114 all’altezza di Acireale , nel ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Una ragazza di 18 anni è morta nella notte in uno scontro frontale avvenuto sulla strada statale 114 all’altezza di Acireale , nel ... ()

Una ragazza di 18 anni è morta nella notte in unofrontale avvenuto sulla strada statale 114 all'altezza di, nel Catanese. La giovane è deceduta sul colpo. Gli altri passeggeri sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del ...Una ragazza di 18 anni è morta nella notte in unofrontale avvenuto sulla strada statale 114 all'altezza di, nel Catanese. La giovane è morta sul colpo. Gli altri passeggeri sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ...Tragico incidente sulla strada statale 114, nel territorio di Acireale. Nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita una ragazza di diciotto anni di Taormina, altre cinque persone sono rimaste ...Tragedia ad Acireale, nel Catanese: una 18enne è morta sul colpo dopo essere rimasta coinvolta in un incidente ...