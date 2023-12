Acireale | scontro frontale nella notte | morta una 18enne

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – Una ragazza di 18 anni èin unoavvenuto sulla strada statale 114 all’altezza di, nel Catanese. La giovane è deceduta sul colpo. Gli altri passeggeri sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Comando Compagnia di. Si indaga per ricostruire la dinamica dell’incidentele. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Una ragazza di 18 anni è morta nella notte in unofrontale avvenuto sulla strada statale 114 all'altezza di, nel Catanese. La giovane è morta sul colpo. Gli altri passeggeri sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ...La giovane è deceduta sul colpo. Gli altri passeggeri sono feriti Una ragazza di 18 anni è morta nella notte in unofrontale avvenuto sulla strada statale 114 all'altezza di, nel Catanese. La giovane è deceduta sul colpo. Gli altri passeggeri sono feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del ...Una diciottenne di Taormina è morta in nottata a causa di un incidente stradale che si è verificato sulla 114, nel territorio di Acireale. Cinque i feriti nell'impatto tra una Peugeot 206 e un furgone ...Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - Una ragazza di 18 anni è morta nella notte in uno scontro frontale avvenuto sulla strada statale 114 all'altezza di Acireale, nel Catanese. La giovane è morta sul colpo.