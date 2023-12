Acireale | il cane antidroga Maui trova mezzo chilo di marijuana | 50enne nei guai

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pubblicato il 30 Dicembre, 2023 Nell’ambito degli sviluppi di un’attività info-investigativa, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di, coadiuvati da unità cinofiladella Questura di Catania, in osservanza alla normativa relativa agli stupefacenti, ha eseguito una perquisizione in località Mascali, presso l’abitazione di unpregiudicato. Prima ancora di accedere all’interno dell’immobile, il, giunto nei pressi di un piccolo scomparto ricavato nel muro, al cui interno sono installati i contatori dell’acqua, accanto al portone d’ingresso della palazzina, ha immediatamente fiutato la presenza di sostanza stupefacente puntando il nascondiglio. All’interno dell’intercapedine sono state rinvenute alcune buste di plastica ...

... la fascia costiera acese, compresa trae Acicastello, la zona del porticciolo di Ognina e ... Per giustificare l'evasione ha detto che era uscito di casa per cercare il suo fantomaticoche ...... la fascia costiera acese, compresa trae Acicastello, la zona del porticciolo di Ognina e ... Per giustificare l'evasione ha detto che era uscito di casa per cercare il suo fantomaticoche ...E’ in viaggio verso la Svizzera Nella, il cane pitbull salvato da una coppia di turisti elvetici lo scorso settembre. Il cane, visibilmente denutrito e affetto da una forma di micosi, era stato recupe ...Così, volendo prevenire e se del caso reprimere l’uso di droghe da parte dei più giovani, con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, ed in particolare del cane “King”, specializzato ...