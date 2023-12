Acerbi | sfogo in diretta tv | ' La Juve spende | all' Inter parametri zero'

Come a voler arginare le polemiche prima ancora che potessero prendere il largo, così Francesco Acerbi non ha perso tempo e si è... (calciomercato)

Ad infiammare ancora di più la sfida contro i bianconeri è stato Francesco, intervistato ai microfoni di Dazn nel post - partita: "Sapevamo che sarebbe stata una partita brutta, su un campo ...Uno, quello del difensore, che ieri ha diviso in due la virtuale piazza in cui si riversano ... Contrari, invece, quelli che nel discorso dihanno letto una resa anticipata, una preventiva ...Le parole del difensore nerazzurro dopo il pareggio contro il Genoa: ad una domanda sullo scudetto ha reagito così, tutti i dettagli ...L'undici iniziale schierato da Ivan Juric contro la Fiorentina ha sorpreso più che altro per la scelta di far giocare dal primo minuto Pietro Pellegri in attacco al posto di Antonio Sanabria. Dietro a ...