Acerbi dice l’ovvio | clamoroso! Altrove solo miracoli | non obblighi

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 dicembre 2023)dopo Genoa-Inter ha spiazzato tutti con dichiarazioni talmente sincere e schiette da creare scalpore. Il difensore nerazzurro, dopo l’1-1 sul campo dell’ottima squadra di Gilardino, ha voluto rispondere per le rime a chi continua a praticare pressione sulla squadra di Inzaghi mentre da altre parti si parla diCLAMOROSO – Francescoha spiazzato tutti – tifosi interisti e non, addetti ai lavori e non -, con le sue dichiarazioni post Genoa-Inter. Il difensore ex Lazio, fedelissimo di Simone Inzaghi, ha voluto semplicemente puntualizzare qualche concetto ovvio, ma non proprio per tutti evidentemente. L’Inter è prima in classifica dopo aver rivoluzionato la squadra in estate ed essersi sentita dire a più riprese di essere più debole e meno competitiva. Poi è iniziata la stagione e il gruppo di Simone Inzaghi ha ...