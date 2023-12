Acerbi | «Buon punto su campo difficile Ma imparare due cose»

Leggi su inter-news

(Di sabato 30 dicembre 2023)prova a metterci la faccia dopo il brutto pareggio contro il Genoa di stasera. Le sue dichiarazioni nel post partita su Inter TV al termine del match finito 1-1. STASERA MALE – Francescocommenta Genoa-Inter: «Il loro pubblico? Ricordiamoci che giochiamo a San Siro, sappiamo il tifo com’è. Non abbiamo fatto una bella partita, dopo il gol dovevamo tenere e non subirlo su calcio d’angolo. Anche se, col senno del poi, il pareggio è giusto. Non abbiamo creato occasioni: poche, sulloro erano aggressivi, ma anche loro solo sui calci piazzati. Una partita dove il pareggio per 1-1 è giusto. Dobbiamoda questa partita che dobbiamo marcare sui calci d’angolo e che bisogna stare bene come stavano loro. Potevamo fare meglio sui calci piazzati, avevamo avuto la fortuna di andare in vantaggio e non ...