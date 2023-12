A Udine est il nuovo grande polo dell’infanzia entro il 2026

(Di sabato 30 dicembre 2023) “Un’opera pubblica dirilievo in un’area della città che sta vivendo negli ultimi anni degli interventi rilevanti e vivrà nei prossimi un importante periodo di rigenerazione urbana”, è questo il primo commento dell’Assessore a Mobilità, Verde e Opere Pubbliche Ivano Marchiol in merito alla realizzazione delche sarà edificatoilin via Adige, a poca distanza dal quartiere Aurora nella zona est della città. Nel corso dell’ultima riunione di Giunta del 2023, l’Amministrazione Comunale ha infatti approvato il progetto definitivo relativo alasilo che sorgerà in via Adige, nel comprensorio dell’ex Caserma Osoppo. Ilistituto, che unirà le strutture di un nido a quelle di una scuola ...

single a Natale è spesso sinonimo di soli tudine. Se non per chi lo vive in p rima persona, per chi lo vede da fuori. Ed è subito dramma. La mamma, la ... (iodonna)

... 'Nessun rischio per il Centro di Salute Mentale di Gemona' Asilo nido e scuola dell'infanzia a: ci saranno 180 posti per bimbi fino a 6 anni Muoversi rispettando la natura: bike sharing e ...... 'Nessun rischio per il Centro di Salute Mentale di Gemona' Asilo nido e scuola dell'infanzia a: ci saranno 180 posti per bimbi fino a 6 anni Muoversi rispettando la natura: bike sharing e ...Il governo ha previsto un anticipo per l’adeguamento all’inflazione. La norma è per le società che ne avevano diritto già negli anni scorsi. Ritocchi sulla ...TRIESTE, 30 DIC - Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, due auto si sono scontrate la notte scorsa in A4, a bordo delle quali viaggiavano otto persone che sono uscite aut ...