A gennaio piano da 1 miliardo di ecoincentivi auto

'Aumentare le produzioni in Italia è l'obiettivo di questo governo', ha detto il ministro del Made in Italy. 'Chi riporterà linee produttive in ... (247.libero)

Il Pef (economico finanziario) che ogni 5 anni le concessionarie discutono con i ministeri di riferimento (Mef e Mit) già contempla alcuni adeguamenti, ma il meccanismo prevede comunque che la ...31- Mentre l'anarchico Alfredo Cospito è in sciopero della fame per chiedere la revoca del ... e della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che annuncia unin ...Dalla festa in piazza Roosevelt al tuffo del primo dell’anno. È cominciato il countdown della notte più lunga di Cattolica costellata di eventi messi in campo dall’Amministrazione comunale per dire ad ...Il piano è semplice: Abdulkadir e Bedir devono danneggiare i ... Lo sceneggiato turco di Canale 5 non andrà in onda dal 2 al 5 gennaio.