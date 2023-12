A Epitacio Tonghan Filippine il Golden Ace Award 2023 per la poesia pittorica

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il poeta filippino, in arte Doc PenPen, è vincitore della 3^ edizione del Premio, dopo Sergio Camellini e George Onsy di Goffredo Palmerini DAMAN (India) – Il 25 dicembre, nel giorno di Natale, il World Pictorial Poetry & Art Forum, con la rete delle sue 34 sedi nel mondo, ha conferito ilAce Internationalper l’annoal Dr.Tongohan, in arte Doc PenPen (), poeta di fama mondiale e fondatore del movimento letterario “Pentasi B Friendship Poetry”. Il prestigioso premio internazionale di, giunto quest’anno alla terza edizione, era stato in precedenza tributato nel 2021 al poeta Sergio Camellini (Italia) e nel 2022 al poeta George Onsy (Egitto). La Giuria del Premio e il vincitore L’obiettivo delAce International ...