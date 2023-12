A cena con gli dei” è il nuovo singolo di Biagio Antonacci

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 30 dicembre 2023)torna con il"Acon gli dei", un brano uptempo in perfetto stileche anticipa l`uscita dell`album di inediti previsto per il 12 gennaio 2024. Èa raccontare il suo, una canzone potente che parla di relazioni e di consapevolezza: "Acon gli dei è una canzone che parla di inizi, di come sia difficile lasciare andare e di quanto l`ego personale influisca sul processo di consapevolezza. Quando un rapporto finisce restiamo meravigliati. Pensiamo di aver dato il massimo e dunque chi può essere meglio di noi? Solo degli dei", comecanta in "voglio comprarti un leone ma non si può fare, o non morire d`amore ma non si può fare, ...