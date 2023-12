30 dicembre 1989 | il malore di Lionello Manfredonia VIDEO

... il canile di via Raiale cesserà di esistere domenica 31. Nell'atto viene ricordato come la deliberazione di giunta comunale numero 2363 delavesse affidato all'ente scuola edile della ...La classifica UK degli album più venduti della settimana dal 29al 4 gennaio vede salire al primo "Christmas" di Michael Bublé, in seconda troviamo "(Taylor's Version) di Taylor Swift e a seguire "The Highlights" di Weeknd. Nella classifica UK dei ...La classifica UK degli album più venduti della settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio vede salire al primo “Christmas” di Michael Bublé, in seconda troviamo “1989 (Taylor’s Version) di Taylor Swift e ...La classifica USA degli album più venduti della settimana vede di nuovo al primo posto “1989 (Taylor’s Version)” di Taylor Swift, scende in seconda “Pink Friday 2” di Nicki Minaj, e s seguire “Midnigh ...