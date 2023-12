2024 | l’anno della consacrazione Ecco le sfide che attendono l’AI

Leggi su formiche

(Di sabato 30 dicembre 2023) Se il 2022 è stato il principio e il 2023 la presa di coscienza, per l’intelligenza artificiale ildovrà essere. Ormai è parte integrantenostra vita, capace di cambiare la quotidianità che conoscevamo. Se dovessimo pensare a uno strumento di IA Generativa rivoluzionario va da sé che la scelta ricadrebbe senza dubbio su Chat-GPT, il chatbot di OpenAI in grado di assorbire gli input che riceve e trasformarli in quello che gli viene chiesto. Serviranno nuovi aggiornamenti per poter potenziare la sua efficienza e capacità di risposta e, proprio per questo, si attende di vedere la prossima versione quando, fra qualche mese, sarà disponibile. Logico dunque dedurre che, con il rilascio dei loro strumenti, a sorridere sono soprattutto le Big Tech. Le varie Alphabet, ...