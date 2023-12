2023 | un anno di politica | Meloni-Schlein donne al comando | addio a Napolitano e Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Primodi Giorgiapresidente del Consiglio, mentre alla segreteria del Pd, il principale partito d'opposizione, viene eletta a sorpresa Elly. Duequindi ai vertici dellaitaliana, che neldicea Silvio, che con la sua discesa in campo ha sancito la nascita del bipolarismo, e a Giorgio, primo Presidente della Repubblica ad essere rieletto e per 70 anni protagonista nelle Istituzioni. 14 gennaio -?Il presidente del Consiglio Giorgiaalla convention di Fratelli d'Italia a Milano: "avremo cinque anni di lavoro, nonostante i tentativi di buona parte dell'opposizione, e non solo, di fare qualsiasi cosa per mettere i bastoni ...