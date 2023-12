10 nuovi film italiani che non vediamo l' ora di scoprire al cinema

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il successo al box office delC’è ancora domani di Paola Cortellesi ci proietta nel 2024 con buoni auspici per il nostro. Ecco allora i 10 titolitra i più attesi dell’anno che verrà. Il primo è Partenope di Paolo Sorrentino, che dovrebbe approdare in quel di Cannes. A breve invece arriveranno nelle sale Enea di Pietro Castellitto e Finalmente l’alba di Saverio Costanzo, entrambi apprezzati all'ultima Mostra di Venezia. A febbraio tocca a Caracas di Marco d’Amore con Toni Servillo e a Race for Glory. Audi vs Lancia di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio nei panni di Cesare Florio. Più in là Paolo Virzì ci riporta Ventotene con il sequel di Ferie d’agosto. I 10più attesi del 2024 Enea, dall’11 gennaio alEnea di Pietro ...

