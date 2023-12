? LIVE! Atalanta-Lecce 0-0 | 15? | equilibrio in campo

(Di sabato 30 dicembre 2023)0-0 Marcatori: –(3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. A disp. Musso, Rossi, Comi, Holm, Zortea, Bakker, Adopo, Miranchuk, De Ketelaere, Muriel. All. Gasperini(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Oudin, Krstovic, Strefezza.A disp. Brancolini, Borbei, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Smajlovic, Faticanti, Blin, Berisha, Listkowski, Piccoli. All. D’Aversa Arbitro: Manganiello Ammoniti: – Espulsi: – Note: Scalvini infortunato nel riscaldamento. Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su questo link ed entra nel nostro canale Whatsapp, dove potrai ricevere le news più importanti della giornata.

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,e Lecce si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SintesiLecce MOVIOLA 26 OCCASIONE LECCE: Zappacosta si fa sorprendere da ...Formazioni ufficiali- LecceATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All.: GasperiniLECCE (...Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Atalanta - Lecce live su 30/12/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Confermate le scelte della vigilia, con Gianluca Scamacca che torna titolare dopo i problemi muscolari: accanto al numero 90 spazio a Lookman ...