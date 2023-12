Zipse | BMW | “Stop del 2035 alle auto termiche è un errore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “Se i motori nuovi e più efficienti vengono banditi, le persone guideranno le loro vecchiepiù a lungo. Inoltre, se dal punto di vista tecnologico metto tutte le uova nello stesso paniere, i prezzi sul mercato aumentano di conseguenza. Un atterraggio così duro non è nell’interesse di nessuno”. Lo ha detto Oliver, numero uno del gruppo BMW, alla testata tedesca Focus. Il riferimento è chiaramente al bando alla vendita di nuove(benzina e diesel), imposto dall’Europa per il. Per il numero uno di BMW, questa politica rischia di determinare effetti controproducenti a livello climatico, che comporterebbero addirittura un rialzo dei valori di anidride carboniche anziché una loro diminuzione. Il razionale di ciò è da ricercarsi nei metodi produttivi delle elettriche – ...