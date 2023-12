Zelensky e Orban verso un incontro per tentare un chiarimento dopo gli attacchi di Budapest a Kiev

Ma i leader non sono riusciti a superare la resistenza dia rinnovare il bilancio dell'UE per destinare 50 miliardi di euro a Kiev e si prevede che riesamineranno la questione in un vertice di ...Una scelta che certo non fa piacere al presidente ucraino, che deve fare i conti con le ... tanto da elaborare un piano per aggirare il "no" del premier ungheresea nuovi aiuti a Kiev. ...Il prossimo anno 4 miliardi di persone andranno alle urne in Paesi con un diverso grado di libertà. Negli Stati Uniti e in Europa in gioco c’è il destino ...L’Unione europea sta preparando un piano di riserva per fornire assistenza finanziaria all’Ucraina per un importo di 20 miliardi di euro.