Zanetti | «Lautaro Martinez il nostro leader! Investimento non immediato»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 dicembre 2023)oggi è tornato a parlare nel programma radiofonico Todo Pasa, in particolare die del suo arrivo all’Inter. UN LEADER – Javierè tornato a parlare della crescita di: «Lo abbiamo comprato giovanissimo e non cercavamo il risultato, ma piuttosto quello che sta succedendo oggi: sono passati cinque anni e lui è illeader. Bisogna avere una visione, non si può comprare un ragazzo di 18-19 anni e aspettarsi che incida sin da subito.migliora di anno in anno». ROUTINE – Se c’è qualcosa che Pupi non lascia mai da parte sono gli allenamenti e le abitudini quotidiane: «Ho una routine lavorativa anche quando vado in vacanza ad allenarmi e mia ...