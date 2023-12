Xi sceglie un ammiraglio come nuovo ministro della Difesa

Leggi su formiche

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Con una mossa significativa per equilibri interni e internazionali, la Cina ha nominato l’ex capoMarina Dong Jun, riempiendo il vuoto lasciato dalla misteriosa scomparsa del precedente, Li Shangfu, finito quattro mesi fa nella campagna di repulisti in corso nel settore militare di Pechino. Dong era stato sostituito nei giorni scorsicapo delle forza navali dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) dal sommergibilista Hu Zhongming. La nomina di Dong è per quanto ovviamente attesa, sorprendente nelle tempistiche, se si considera che anche Pentagono e dipartimento di Stato (più o meno ufficialmente) ritenevano che ilnon sarebbe stato annunciato prima ...