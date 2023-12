WWE | Sembra fatta per Giulia della Stardom | la stella italo-giapponese alla corte di Triple H?

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Chi segue laconosce bene, ex campionessa assoluta, numero 2classifica del Pro Wrestling Illustrated i quest’anno e leaderstable denominata “Donna del mondo” di cui fanno parte anche Mai Sakurai, Maika e Thekla. Da mesi si rincorrono le voci di un suo possibile approdo in WWE cheno essere sempre più concrete.che l’attuale campionessa New Japan Strong (titolo sottrattowrestler AEW Willow Nightingale) sarebbe ancora vincolata dal suo contratto con lafino a marzo. Ciò le impedisce di firmare con qualsiasi società, compresa la WWE, fino a quel momento. Nell’ultima Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha riferito però cheorientata a ...