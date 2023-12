Wolverhampton-Everton sabato 30 dicembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ilha nove punti in classifica in più dell‘che però come sapete è stato penalizzato di dieci punti. La squadra di Gary O’Neil viene da due vittorie consecutive mentre quella di Sean Dyche da due sconfitte ma contro due delle prime cinque, come Spurs e Citizens, mentre i Wolves hanno battuto 2-1 il InfoBetting: Scommesse Sportive e