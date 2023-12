Votate per i soliti e poi | l' attacco della Fiorentina | Pd nel pallone

Leggi su iltempo

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Undeciso, perentorio. Che pone pesanti interrogativi. Una presa di posizione senza precedenti, contro chi, da sempre, amministra il potere a Firenze. Da alcune ore, su Facebook, gira un video di Joe Barone, numero due. Il dirigente, appoggiato al bancone del bar del Viola Park, spiega la situazione attualecompagine gigliata ad alcuni tifosi. E, in particolar modo, analizza le difficoltà relative alla ristrutturazione dello stadio. “Noi non vogliamo andare via da Firenze. Qualcuno ci costringe a portare lafuori da Firenze e siamo tutti danneggiati: città, tifosi, soprattutto il movimento viola. Quello che abbiamo fatto con il Viola Park eravamo disposti a farlo anche con lo stadio. Questo centro sportivo non è un plastico, è realtà. Non abbiamo mai fatto ...