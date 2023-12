Vorrei passare il Capodanno con il mio ragazzo ma lui vuole stare con la famiglia

Leggi su dilei

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La sola idea dicon i parenti un giorno così significativo come ilci pare fuori da ogni logica. Ma se poi i parenti sono quelli del nostro partner, la prospettiva si fa agghiacciante! Per cavarcela, possiamo ricorrere a 4 strategie e qualche (innocente) bugia. Strategia 1: lo faccio per te (e tienilo a mente) Sacrifichiamoci in nome dell’amore e andiamo a casa del nostro family-boy ala serata del 31 dicembre in compagnia di persone sconosciute ma a cui il nostro partner è legatissimo (“Questa è zia Marisa, mi comprava le figurine!”, “Ecco nonno Aldo, mi portava a pescare le arselle!”). Per fare contento il fidanzato (peraltro adorabile) possiamo elargire sorrisi e ascoltare i racconti dei suoi cugini coetanei che narrano di serate memorabili in discoteca con lui e altre ragazze, dandosi colpetti di gomito e ...