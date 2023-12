Volley femminile | Mazzanti si presenta a Trento | “Voglia di fare qualcosa di importante”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “È stato un giorno pieno di emozioni per tutti. Ho incontrato la squadra per la prima volta e ho visto ragazze cariche e determinate e questo mi ha toccato. Quando ho iniziato a parlare con Trentino, l’interruttore magico è stato quello della visione, non tanto da dove partiamo ma dovemo arrivare. Questo ha acceso ladi costruiredi”. Sicon queste parole Davide, nuovo allenatore dell’Itas Trentino dopo anni come guida tecnica dell’Ital. “Entrando in sede mi sono sentito parte di una storiadi pallavolo – ha aggiunto-. Ho tante idee su quello che possiamoinsieme. Attualmente la ...

La Serie A1 di Volley femminile è scesa in campo a Santo Stefano per disputare la 14ma giornata, la prima del girone di ritorno. Il campionato non ... (oasport)

A poco più di un paio di mesi di distanza dal termine della sua avventura in Nazionale, Davide Mazzanti è pronto a torna re in panchina . Mazzanti è ... (sportface)

È stato ufficializzato oggi il calendario della terza edizione del Campionato Italiano e maschile assoluto di Snow, riservato ai tesserati FIPAV per la stagione 2023/2024. Al via da Lorica (San Giovanni in Fiore) in Calabria domenica 4 febbraio e si concluderà a Plan de Corones dal 12 al 14 aprile ...