Volley | A1 Donne Mazzanti A Trento per costruire qualcosa importante

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Presentato il nuovo tecnico di Trentino, ex ct azzurro- Tre anni di contratto, oltre all'attuale stagione, per dare un nuovo impulso e aprire nuovi orizzonti al settore femminile di Trentino. Davide, unico allenatore italiano ad aver conquistato tre Scudetti in tre cit

Niente da fare per le ragazze di Guidetti nella finale tutta turca HANGZHOU (CINA) - L' Eczacibasi Dynavit ha vinto il Mondiale femminile per club ... (ilgiornaleditalia)

Precedente- La Gas Sales Piacenza chiude il 2023 a Padova, Caneschi: 'Mi aspetto un match combattuto' - PODCAST Successivo Sempre piùdenunciano i maltrattamenti, ammonimenti ...Tre mesi dopo le lacrime e la separazione dalla nazionale femminile , torna in panchina Davide Mazzanti . Non ha preso una decisione facile, scegliendo la strada dell'impresa nel suo nuovo campionato, ...Presentato il nuovo tecnico di Trentino Volley, ex ct azzurro TRENTO (ITALPRESS) - Tre anni di contratto, oltre all'attuale stagione, per dare ...La Blu Volley vince a Pescara 3-1 nonostante l'esonero dell'allenatore e l'infortunio del capitano. La vittoria permette di consolidare la seconda posizione in classifica e di prepararsi al riposo nat ...