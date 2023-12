Vittorio Emanuele Parsi operato d' urgenza | è grave

Il Comune di Milano apre l'asta all'incanto per un negozio con concessione in scadenza in GalleriaII. Si tratta dello spazio affacciato sull'Ottagono oggi ad insegna Swarovski . Il contratto, sottoscritto dal brand del cristallo nel 2012, giunge a naturale conclusione il 24 ...Il politologoParsi è da mercoledì 27 dicembre ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo un malore accusato a Cortina d'Ampezzo, dove si trovava per la presentazione del suo ...Il politologo Vittorio Emanuele Parsi è da mercoledì 27 dicembre ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviso dopo un malore accusato a Cortina d’Ampezzo, dove si trovava per la ...Vittorio Emanuele Parsi, politologo e professore ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica, è stato operato d’urgenza al cuore a Treviso dopo un malore. Secondo le ...