Vittorio Emanuele Parsi operato al cuore | il professore della Cattolica in terapia intensiva

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sarebbe in condizioni gravissime ild’urgenza ala Treviso. Come riporta il CorriereSera, ildi Relazioni internazionali all’Universitàdi Milano avrebbe avuto un malore lo scorso mercoledì.aveva accusato dolore al petto ed è stato quindi portato all’ospedale di Cortina. Le sue condizioni hanno spinto i medici a trasferirlo prima a Belluno e poi a Treviso, dove è attualmente ricoverato in. La prognosi per ora resta riservata. Chi èClasse 1961,è uno dei politologi più stimati e ...

Mercoledì scorso aveva accusato un forte dolore al petto ed era stato portato in ospedale a Cortina. Da lì è stato prima trasferito a Belluno e poi a Treviso Il professorParsi, 62 anni, professore ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica, analista geopolitico, è stato operato d'urgenza al cuore a Treviso. Le sue condizioni sarebbero molto ...Il malore improvviso a Cortina: ricoverato d'urgenza E' in condizioni gravi il politologoParsi , professore ordinario di Relazioni Internazionali e Studi Strategici dell'Università ...È ricoverato in gravi condizioni a Treviso, dopo essere stato operato d'urgenza per un problema cardiovascolare, il professore Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali ...Il politologo Vittorio Emanuele Parsi è da mercoledì 27 dicembre ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviso dopo un malore accusato a Cortina d’Ampezzo, dove si trovava per la ...