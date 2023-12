Violenza domestica a Terracina | maltratta i genitori con martello e motosega | arrestato 34enne

(Di venerdì 29 dicembre 2023), paura e delirio tra le mura domestiche. Unfinisce in manette dopo averto icon, lasi perpetra anche sotto le feste. Il 28 dicembre è stato fermato uncon l’accusa di violenze per il comportamento tenuto nell’abitazione dei: il ragazzo, nella fattispecie, è stato sorpreso in flagranza di reato permenti reiterati nei confronti dei: in manette unProprio dal padre dell’aggressore è arrivata la segnalazione. Il motivo della ...

Sono stati gli agenti di una volante del commissariato cittadino Comasina a intervenire poco dopo le dieci del mattino nell'appartamento per la segnalazione di una. La piccola è ...... anche con il coinvolgimento delle Forze di polizia, e meno formale, perché, come dimostrano i troppi casi di cronaca, rimane una certa difficoltà a fare emergere gli episodi die ...I carabinieri di Monterubbiano hanno denunciato un 58enne per maltrattamenti in famiglia. La vittima, terrorizzata, era scappata di casa dopo le minacce di morte ...Un giovane è finito nei guai a Castiglione in Teverina per violenza domestica. A dare l’allarme nel tardo pomeriggio del giorno di Santo Stefano è stata la mamma del ragazzo che ha chiamato il 112 per ...