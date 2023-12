Vincolo paesaggistico a Torvaianica | la maggioranza revoca la delibera | ira del M5S

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il “monumento Naturale di” non si farà, o meglio il progetto non vedrà la luce per come era stato originariamente concepito dalla passata Amministrazione. Ieri infatti l’attuale, guidata dal Sindaco Veronica Felici, ha ritirato la. Si è tenuto ieri, giovedì 28 dicembre 2023, un importante consiglio comunale a Pomezia che tra i punti all’ordine del giorno aveva la discussione, per arrivare al suo ritiro, dellan. 32 del 2021. Il testo di due anni fa aveva come obiettivo l’istituzione dei “monumenti naturali siti nel comune di Pomezia – Geositi cava Tacconi e laghetti di Pratica di Mare e dune e bosco del Pigneto e bacini di Campo Selva”. Tradotto, un maxiche avrebbe congelato – e tutelato secondo le intenzioni dei promotori – un’area molto ...