Vietato dire gratis | clamoroso in Argentina | Javier Mieli aziona la motosega

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Superpoteri al capo dello Stato per permettergli di ridurre il potere dello Stato.Milei ha il gusto del paradosso, a partire dallo slogan “¡no hay plata” – non ci sono più soldi – per un Paese che si trova sul Río de la Plata che letteralmente significa “Fiume di soldi”, oltre che “Fiume dell'argento”. Bisogna iniziare a accettare il principio che inci sono logiche diverse dala nostra. Il progetto governativo, denominato “Legge delle Basi e Punti di Partenza per la Libertà degli Argentini”, si compone di 664 articoli distribuiti su 351 pagine. Il nome pomposo è un omaggio al liberale Juan Bautista Alberdi, ispiratore della Costituzione Nle del 1853, quella che secondo Milei fece dell'il Paese più ricco del mondo, e alla cui logica vuole tornare. Guillermo Francos, ministro degli ...

Perché non fuall'arrestato di avvicinarsi alla vittima Il pericolo fu sottovalutato ... perché a suo, gli elementi per vietare a Fandaj di avvicinarsi a Vanessa erano concreti. Ma ...... le vittorie più belle: i suoi successi iconici in 10 scatti Non eravamo abituati a sentirci"... Oltre èandare. Forse non solo perché lo impone la famiglia, ma anche per una tutela ...